На завтра дожди обещают половине Украины

Завтра в Крыму и восточной части Украины, а днем и в большинстве южных, Полтавской и Днепропетровской областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на юге - до 19°, днем 23-28°; в Карпатах и горах Крыма ночью 4-9°, днем 13-18°.

В Киевской области в среду осадки не ожидаются. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°. В Киеве температура ночью 13-15°, днем 25-27°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 19-24°, в районе Алушты - 11°, Феодосии - 17°; в Днепре возле Киева - 23°.