Вандалы спилили крест под Аскольдовой могилой

Вандалы спилили дубовый крест под Аскольдовой могилой на Подоле в Киеве. Надругательство над крестом обнаружили парафияне греко-католической церкви св. Николая Чудотворца, расположенной неподалеку, сообщает ТСН.

Как рассказал настоятель церкви, отец Игорь Онишкевич, спиливали крест, очевидно, несколько людей, поскольку он очень тяжелый. Высота креста 5 м, диаметр - 30 см, а весит он около 200-250 кг. Кроме того, до высоты 1,5 м он был закован в бетон и металл.

Вандалы спилили крест и повалили, но потом его бросили на месте. На месте креста осталась только металлическая опора.

Поскольку сейчас праздники, крест так и лежит, спиленный вандалами. Однако его планируют в ближайшее время вернуть на место. В милиции выясняют, кто надругался над христианской реликвией.

В 2007 году киевляне разных конфессий, парафияне церкви св. Николая Чудотворца и другие церковные приходы на кручах Днепра возвели "Крестный путь Иисуса Христа". Первый такой крест был установлен на месте убийства князя Аскольда.