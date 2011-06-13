В Мариуполе из больницы выписаны 11 "холерных"

В городе Мариуполе Донецкой области 11 из 16 человек, ранее заболевших холерой, на сегодня уже выписаны из больницы в связи с выздоровлением, новых случаев заболевания не зарегистрировано.

Об этом УНИАН сообщили в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции.

В сообщении отмечается, что по состоянию на сегодня, 13 июня, новых случаев холеры ни в г. Мариуполе, ни в Волновахском районе зарегистрировано не было.

Эпидемиологи напомнили, что всего было зарегистрировано в г. Мариуполе 15 случаев заболевания холерой, вызванных холерным вибрионом, и 6 случаев вибриононосительства такого же возбудителя у клинически здоровых лиц; также в поселке им. Калинина Волновахского района был зарегистрирован один случай заболевания холерой, вызванный холерным вибрионом.

Состояние здоровья больных сейчас стабильное, 11 больных в связи с выздоровлением после завершения лечения и получения трех отрицательных результатов исследования на холеру выписаны, повторили в облСЭС.

В очаге холеры, г. Мариуполе, продолжают работать комиссии Минздрава Украины и Украинской противочумной станции, областных органов здравоохранения и санэпидслужбы.

Кроме того, осуществляется постоянный контроль за проведением противоэпидемических мероприятий в Волновахском районе, сказано в сообщении Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции.