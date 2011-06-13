Принятие пенсионной реформы в ВР «безболезненно» не пройдет?

Вице-премьер-министр, министр социальной политики и труда Украины Сергей ТИГИПКО считает, что принятие в парламенте законопроекта относительно пенсионной реформы не будет безболезненным.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Интер".

"Я считаю, что безболезненным это не будет", - сказал С.ТИГИПКО.

Он отметил, что общается со многими политиками, как с оппозиции, так и с большинства, и все говорят о том, что пенсионная реформа в стране нужна.

По словам С.ТИГИПКО, до этого времени такой реформы не осуществили лишь Украина, Россия и Беларусь.Он выразил убеждение, что Беларусь имеет сейчас экономические проблемы в том числе из-за этого, а Россия может поддерживать свое пенсионную систему из-за роста цены на нефть и газ.

"Мы такой возможности не имеем", - отметил он.

При этом С.ТИГИПКО подчеркнул, что сегодня такая критика происходит из-за попытки оппозиции заработать "свои политические баллы на этой теме".