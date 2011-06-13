В Кировограде власть будет платить старшеклассникам за работу

В Кировограде городская власть начала трудоустройство ученической молодежи на общественных работах по благоустройству города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт Кировоградского горсовета со ссылкой на отдел семьи и молодежи.

Старшеклассников в возрасте от 14 до 17 лет приглашают поработать во время летних каникул и заработать дополнительные средства. Главным образом, детям будут предлагать работы по благоустройству города, уборку зеленых зон, очистку от сорняков, сбор мусора и т. п.

Заработная плата будет выплачиваться за счет средств городского бюджета, для чего уже предусмотрено 40 тыс. грн. Рабочий день для школьника будет составлять 4 часа.

Первый отряд из 23 детей начал уборку одного из скверов Кировограда в конце прошлой недели.