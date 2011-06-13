Завтра Украину будут заливать дожди

14 июня, по прогнозам синоптиков, кратковременные дожди и грозы ожидаются в южной, восточной части и в большинстве центральных областей Украины. В отдельных районах град со шквалами 15-20 м/с, местами сильные ливни. В западных областях без существенных осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер будет преобладать северо-западный, на юге и востоке юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11-16°, на побережье Крыма до 19°, днем 21-26°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма ночью 5-10°, днем 14-19°.

В Киеве и области пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, во время гроз порывистый. Температура по области ночью 11-16°, днем 21-26°. По г. Киеву температура ночью 13-15°, днем 22-24°.

13 июня температура воды в Черном и Азовском морях 18-24°, в районе Алушты 13°; в Днепре возле Киева 24°.