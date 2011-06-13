18-летний водитель сбил женщину с младенцем

В селе Карбивка Гайсинского района Винницкой области 18-летний водитель не справился с управлением автомобилем «ВАЗ-2106» и сбил женщину с десятимесячным мальчиком.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в Винницкой области.

Согласно сообщению, 10 июня в селе Карбивка Гайсинского района 18-летний житель г. Гайсин, управляя автомобилем «ВАЗ-2106», принадлежащим его отцу, не справился с управлением и совершил наезд на 22-летнюю женщину и ее десятимесячного сына, который был в коляске.

На момент совершения аварии водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей головы, а младенец – сотрясение головного мозга и перелом предплечья.

Пострадавшие госпитализированы в Гайсинскую центральную районную больницу.