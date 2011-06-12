Из больницы выписали 5 из 16 человек, заболевших холерой

В г. Мариуполе Донецкой области 5 из 16 человек, ранее заболевших холерой, на сегодня уже выписались из больницы в связи с выздоровлением, новых случаев заболевания не зарегистрировано.

Об этом УНИАН сообщили в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции.

В сообщении отмечается, что по состоянию на сегодня новых случаев холеры ни в г. Мариуполе, ни в Волновахском районе зарегистрировано не было.

Эпидемиологи напомнили, что всего в Мариуполе было зарегистрировано 15 случаев заболевания холерой, вызванных холерным вибрионом, и 6 случаев вибриононосительства такого же возбудителя у клинически здоровых лиц; также в поселке им.Калинина Волновахского района был зарегистрирован один случай заболевания холерой, вызванный холерным вибрионом.

Состояние здоровья больных стабильное, пятеро больных в связи с выздоровлением после завершения лечения и получения трех отрицательных результатов исследования на холеру выписаны, еще один готовится к выписке, повторили в облСЭС.

В очаге холеры (г. Мариуполь) продолжает работать комиссия Минздрава Украины и Украинская противочумной станции, областных органов здравоохранения и санэпидслужбы.

Кроме того, осуществляется постоянный контроль за проведением противоэпидемических мероприятий в Волновахском районе, заключено в сообщении.