Журналисты сыграют в спектакле, чтобы купить лекарства для детей

В городе Ривне журналисты сыграют в благотворительном спектакле «Пошились у дурні» по произведению Марка Кропивницкого, а на деньги от продажи билетов будут закуплены лекарства для детей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Ривненской ОГА, председатель Ривненской облгосадминистрации Василий БЕРТАШ за 1 тыс. грн. приобрел приглашение на представление.

Стоимость билета на премьеру, которая состоится 14 июня в областном академическом музыкально-драматичном театре, составляет 20 грн., уже раскуплены почти все 600 билетов.

Сколько и за какую цену приобрели приглашение на спектакль другие чиновники ОГА, пресс-служба не сообщает.

Сыграть спектакль «Пошились у дурні» по одноименному произведению Марка Кропивницкого ривненским журналистам предложил директор областного академического музыкально-драматичного театра, народный артист Украины Владимир ПЕТРИВ. Он сам стал главным режиссером постановки.

Следующее представление ривняне смогут увидеть 20 июня, но билеты будут стоить значительно дороже, потому что на него пригласят меценатов и руководителей предприятий, местных бизнесменов.

Вырученные средства журналисты направят на закупку медикаментов для пациентов областной детской больницы.