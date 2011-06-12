Завтра Украине обещают дожди

Завтра в Украине пройдут дожди.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 13 июня будет переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы (в западных, а ночью и в северных областях местами), в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с, в Крыму, Приазовье и восточной части местами сильные ливни. Ветер преимущественно северный, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье Крыма до 20°; днем 23-28°, в западных областях 17-22° (на высокогорье Карпат и в горах Крыма ночью 6-11°, днем 10-15°).

В Киевской области завтра переменная облачность. Кратковременные дожди (ночью местами небольшие), грозы. Ветер северный, 3-8 м/с, во время гроз порывистый. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.

В столице переменная облачность. Кратковременные дожди (ночью местами небольшие), грозы. Ветер северный, 3-8 м/с, во время гроз порывистый. Температура ночью 15-17°, днем около 25°.

12 июня температура воды в Черном и Азовском морях 19-24°, в районе Ялты 10°, Алушты 11°; в Днепре возле Киева 24°.