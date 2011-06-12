За препятствование журналистке накажут милиционеров

Сотрудников местной милиции, препятствовавших журналистке Юлии ГОРОДЕЦКОЙ при ведении видеосъемки в момент задержания правонарушителя, будет привлечено к дисциплинарной ответственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Одесской области, уточнив, что сейчас «проводится служебная проверка указанного факта», имевшего место на улице Портофранковской облцентра в 17 часов 9 июня текущего года.

Именно в это время следственно-оперативная группа Портофранковского отдела милиции Приморского РОВД Одессы осуществляла задержание лица, подозреваемого в совершении преступлении. При этом «гражданин оказывал злостное неповиновение законным требованиям работников милиции, - отметили в Отделе связей с общественностью ГУМВД, - а неизвестная женщина стала фиксировать действия правоохранителей на видео. Заметив съемку, оперативный работник милиции, подошел к гражданке и начал препятствовать осуществлению видеосъемки».

Через некоторое время на сайте информационного агентства «Рядом с вами» была обнародована информация относительно этого события, а также изложены соответствующее видео. По словам внештатного сотрудника одесского представительства этого информагентства Ю.ГОРОДЕЦКОЙ, которая была свидетелем происшествия, милиционеры вели себя некорректно, выхватили ее собственный телефон и пытались стереть сделанную видеозапись, констатировали в Отделе связей с общественностью ГУМВД.

Между тем, сама журналистка указывает, что предупредила подошедшего к ней оперативника, мешавшего вести видеосъемку на камеру мобильного телефона, что она - журналистка, однако должного воздействия на работника милиции это не возымело.

«Он принялся изымать камеру и стирать запись, - изложила развитие инцидента Ю.ГОРОДЕЦКАЯ на сайте информагентства, иллюстрируя сказанное видеофайлом. - Копался он минут пять. Думала, что стер, но, когда отдал, выяснилось, что нет. Видно, не смог понять, куда iPhone складывает видео».

Она также добавила, что предложила работника милиции представиться, однако, услышав слово «журналист», тот сказал: «Журналист? Вам можно снимать только с разрешения нашей пресс-службы». Однако телефон все-таки был возвращен журналистке.