Украина предлагает на российской границе сделать как в Польше

Председатель Государственной таможенной службы Украины Игорь КАЛЕТНИК и руководитель Федеральной таможенной службы России Андрей БЕЛЬЯНИНОВ договорились в дальнейшем упрощать таможенные процедуры на общих границах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, встреча руководителей таможенных служб Украины и РФ состоялась 9 июня в рамках 53-го заседания Совета руководителей таможенных органов стран-членов СНГ.

Также в ходе встречи обсуждалось выполнение предыдущих договоренностей. В частности, упрощение таможенного контроля поезда № 1/2 «Киев – Москва». Теперь он проводится на станциях отправления/прибытия без остановки в пунктах пропуска на общей украинско-российской границе, отметили в пресс-службе, добавив, что это создает удобные условия для пассажиров, поскольку сокращается время следования поезда, «не будет ночных побудок, и люди могут комфортно и без всяких остановок добраться из Киева в Москву или в обратном направлении».

И.КАЛЕТНИК предложил в будущем распространить действие этого нововведения и на другие поезда сообщением «Киев – Москва». На сегодняшний день по этому маршруту идут 4 круглогодичных поезда и 4 дополнительных, которые формируются в столицах двух держав. Транзитных поездов, проходящих по маршруту «Киев – Москва», - 35.

Что касается будущих совместных действий, то украинская таможенная служба готова в дальнейшем реализовывать с Россией те же проекты, что и с польскими коллегами, - коридоры Евро-2012 для болельщиков, реверсивные полосы движения, в потенциале возможность он-лайн узнавать о текущей загрузке пунктов пропуска, чтобы иметь возможность выбрать оптимальный маршрут.

В ближайшие две недели Таможенная служба Украины также предложит рабочей группе в составе представителей ГТСУ, заинтересованных министерств, представителей региональной власти непосредственно на месте изучить возможности максимального ускорения таможенного оформления на паромной переправе «Крым – Кубань». В частности, рассматривается вариант пилотного проекта о взаимном признании результатов таможенного контроля. Это еще больше ускорит прохождение пограничных формальностей и снизит время ожидания, отметили в пресс-службе.