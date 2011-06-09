К 70-летию Бабьего Яра капеллу "Думка" отправят в Иерусалим

К 70-й годовщине трагедии в Бабьем Яру осенью 2011 года на этом месте будет установлен памятный знак о сооружении Музея Бабьего Яра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня во время заседания Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий к 70-й годовщине трагедии Бабьего Яра, которое состоялось сегодня в Кабинете министров Украины.

Кроме того, планом мероприятий предусматривается вечер-реквием памяти жертв Бабьего Яра в Национальной опере Украины. Также организаторы намерены провести в мемориальном комплексе Яд ва-Шем (Иерусалим) концерт-реквием к 70-й годовщине трагедии Бабьего Яра с участием капеллы «Думка» и Национального симфонического оркестра Украины.

Планом предусмотрен также ряд других мероприятий.

Как сообщалось, Официальным Днем памяти жертв Бабьего Яра считается 29 сентября. В этот день в 1941 году фашисты расстреляли в этом яру в Киеве более 30 тысяч евреев.

Массовые расстрелы в Бабьем Яру проводились с 29 сентября 1941 года по 29 сентября 1943 года. Количество жертв - представителей разных национальностей - превышает 150 тысяч человек.