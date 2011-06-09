В киевском метро что-то случилось: не то дым, не то авария

В Киевском метрополитене прекращалось движение поездов на Куреневско-Красноармейской линии.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие объявления о приостановке движения время от времени делали дежурные по станциям метрополитена, ссылаясь на то, что это связано с техническими причинами.

В ГУМВД Киева корреспонденту УНИАН сообщили, что, по предварительным данным, приблизительно в районе станции метро «Дворец «Украина» машинист поезда увидел задымление.

Теперь на место события выехали оперативные службы. В какое время произошел инцидент, в милиции пока не уточняют.

Между тем, в пресс-службе ГУ МЧС Киева УНИАН сказали, что движение возобновлено буквально через 5 минут. По их данным, остановка произошла из-за неисправности поезда возле станции метро «Лыбидская». Поезд отбуксировали на запасной путь.

В то же время в пресс-службе метрополитена на телефонные звонки так и не ответили. Хотя дежурный по метрополитену, к которому удалось дозвониться, заверил, что нормальный режим движения будет возобновлен в ближайшее время.