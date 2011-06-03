На территории бывших артскладов найдены старые снаряды
01:55, 03 июня 2011Общество
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Сообщение из Кременчуга
В Кременчуге Полтавской области на территории бывших артскладов за последнюю неделю найдено 60 артиллерийских снарядов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Полтавской области, 1 июня специалисты МЧС нашли 27 снарядов калибра 76 мм.
Опасные находки были обнаружены после контрольного обследования территории пиротехнической группой. Все снаряды относятся к временам Второй мировой войны. Они были уничтожены.
31 мая пиротехники уничтожили 33 снаряда.
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