На территории бывших артскладов найдены старые снаряды

В Кременчуге Полтавской области на территории бывших артскладов за последнюю неделю найдено 60 артиллерийских снарядов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Полтавской области, 1 июня специалисты МЧС нашли 27 снарядов калибра 76 мм.

Опасные находки были обнаружены после контрольного обследования территории пиротехнической группой. Все снаряды относятся к временам Второй мировой войны. Они были уничтожены.

31 мая пиротехники уничтожили 33 снаряда.