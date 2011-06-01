Население Украины в январе-апреле оплатило ЖКУ на 95,9%

Жители Украины в январе-апреле 2011 года уплатили за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 15,6 млрд. грн., что составляет 95,9% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень расчетов за ЖКУ наблюдался в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях (109,2-105,2%%), самый низкий – в Днепропетровской области и Крыму (87,2-87,4%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в апреле т.г. увеличились на 33,5% по сравнению с соответствующим периодом 2010 года и с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) составили 340,8 грн.

В Госстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в апреле 2011 года уменьшилась на 5,3% по сравнению с мартом и на начало мая 2011 года составила 11 млрд. 969,2 млн. грн.

Средний срок задолженности населения за все услуги составил 2,9 месяца. Увеличение задолженности произошло в 24 регионах страны.

В частности, в апреле т.г. задолженность за три и более месяцев имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 30,5% владельцев лицевых счетов, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 22,9%, за вывоз бытовых отходов – 19,4%, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 19,1%, за газоснабжение – 20,8%.

В январе-апреле 2011 года население уплатило за электроэнергию 3 млрд. 019,6 млн. грн., что составляет 144,2% от начисленных за этот период сумм.

Среди регионов наивысший уровень оплаты за электроснабжение с учетом погашения долгов за предыдущие периоды наблюдался в Закарпатской, Одесской и Херсонской областях (259,7-197,7%), самый низкий – в Черниговской, Сумской, Полтавской и Житомирской областях (88,3-95,2%). Задолженность населения по оплате электроэнергии на начало мая 2011 года составила 2 млрд. 973,7 млн. грн.

В январе-апреле 2011 года население Украины заключило 29,9 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 71,5 млн. грн., а сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 66,5 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, жители Украины в январе-марте 2011 года уплатили за жилищно-коммунальные услуги 12,1 млрд. грн., что составляет 90,2% от начисленных за этот период сумм.