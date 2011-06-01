УУМДД: среди преступлений, совершенных детьми, преобладают кражи

В Украине каждое 30-е преступление совершено несовершеннолетними. Среди преступлений, совершенных детьми, преобладают кражи, составляющие около 70% общего количества преступлений, совершенных детьми. Кроме того, несовершеннолетние чаще всего совершают преступления имущественного характера, где среди объектов посягательства больше всего мобильных телефонов.

Как сообщает пресс-служба ДСО МВД Украины, об этом сказала заместитель начальника Управления уголовной милиции по делам детей МВД Украины Ульяна КОТЛЯРОВА во время брифинга о деятельности органов внутренних дел по защите прав и законных интересов детей.

Как отметила специалист, по сравнению с 2000 годом уровень преступлений, совершенных подростками, снизился более чем вдвое (с 37 до 17,5 тысяч). Однако, по сравнению с серединой 2009 года, количество совершенных несовершеннолетних преступлений выросло в связи с изменениями, внесенными в украинское законодательство, поскольку уменьшилась сумма, необходимая для возбуждения уголовного дела (с почти 900 до приблизительно 90 гривен).

По словам У.КОТЛЯРОВОЙ, основным фактором совершения правонарушений подростками является их незанятость во внеучебное время, поскольку практически каждое второе из общего количества преступлений совершено несовершеннолетними, которые нигде не учатся и не работают.

Главный специалист отдела мониторинга соблюдения прав человека в деятельности органов внутренних дел Алексей ЛАЗАРЕНКО в начале своего выступления отметил, что 24 мая этого года Президент Украины подписал Указ № 597/2011 «О Концепции развития уголовной юстиции относительно несовершеннолетних в Украине». Он отметил позитивность этого документа, поскольку основной задачей Концепции является изменение функции правосудия в отношении ребенка с карательной на восстановительную, чтобы дать ему шанс вернуться к полноценной жизни в обществе.

Кроме того, на брифинге сообщили о разработанной министерством Комплексной целевой программе профилактической работы с несовершеннолетними на 2011-2016 годы, которой предусмотрен охват разных категорий детей, в первую очередь тех, которые находятся на учете в ОВД за совершение преступлений и правонарушений, а также подростков с девиантным поведением.

По информации заместителя начальника УУМДД МВД Украины Владимира ЗГОДЬКО, на протяжении этого года пострадавшими от преступлений стали около 14 тыс. подростков, из которых около 3,4 тысячи – дети в возрасте до 14 лет. Причем жертвами тяжких и особо тяжких преступлений (преднамеренных убийств, покушений на их совершение и других) стали почти 3 тыс. детей.

За совершение правонарушений в органы внутренних дел было доставлено более 14 тыс. детей, среди которых 2,2 тыс. – безнадзорных и беспризорных.