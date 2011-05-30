Средняя зарплата украинца в апреле выросла на 2 гривни

Уровень средней заработной платы в Украине в расчете на одного штатного работника в апреле 2011 года вырос на 2 грн. – до 2533 грн.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

Самый высокий уровень средней заработной платы по итогам апреля зафиксирован в Киеве - 3922 грн. (в апреле выросла на 28 грн.), Донецкой – 3036 грн. (рост на 70 грн.), Днепропетровской областях – 2739 грн. (снижение на 28 грн.), самый низкий – в Тернопольской – (рост на 23 грн.), Херсонской – 1859 грн. (рост на 11 грн.) и Волынской областях – 1868 грн. (рост на 12 грн.).

Уровень среднемесячной заработной платы в январе-апреле 2011 года составил 2424 грн.