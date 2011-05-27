Министр: через пять лет в Украине должна быть новая армия

До 2016 года Украина должна получить Вооруженные силы нового образца.

Об этом заявил во время расширенного заседания коллегии Министерства обороны Украины руководитель ведомства Михаила ЕЖЕЛЬ, сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны.

Во время заседания рассматривались три вопроса: состояние выполнения заданий, определенных Президентом Украины в сфере реформирования центральных органов исполнительной власти, мероприятия по улучшению государственной военной кадровой политики и политики по вопросам прохождения государственной службы; состояние выполнения положений Стратегии международной миротворческой деятельности Украины в контексте формирования общегосударственного подхода к участию в международных миротворческих операциях и обеспечению и продвижению политических и экономических интересов государства; состояние соблюдения финансово-бюджетной дисциплины, сохранности и использования государственного имущества, внутреннего финансового контроля, результаты проверки Министерства обороны Государственной финансовой инспекцией и мероприятия по устранению выявленных недостатков.

По словам М.ЕЖЕЛЯ, оптимизация численности ВСУ является вопросом чрезвычайного веса. Он сообщил, что Кабинет министров утвердил распоряжение “Вопросы Министерства обороны”, подготовленное во исполнение Указа Президента Украины от 9 декабря 2010 года № 1085 “Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти”.

Этим распоряжением показатели предельной численности должностей государственных служащих и военнослужащих центрального аппарата Министерства обороны сокращаются на 30%, соответственно с 1100 до 770 человек. Сейчас в Минобороны проходят организационные мероприятия по переходу на новую структуру и ее комплектованию военнослужащими и государственными служащими.

"Хотел бы предостеречь всех присутствующих, что реформирование – это очень сложный и ответственный процесс, процесс болезненный. Проводя мероприятия по оптимизации структурных подразделений, необходимо максимально сберечь имеющийся потенциал. До 2016 года Украина должна иметь Вооруженные силы нового образца, и никто, кроме нас, это задание не выполнит", - подчеркнул М.ЕЖЕЛЬ.

В свою очередь, председатель подкомитета по вопросам военной безопасности и обороны Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Александр КУЗЬМУК обратил внимание на необходимость проводить будущее сокращение без спешки, обдуманно, с учетом специфики заданий каждого структурного подразделения.

"По итогам проведения реформирования Министерство обороны Украины не должно остаться со структурными подразделениями, не способными выполнять задания по назначению", - отметил он.

Во время расширенного заседания были рассмотрены возможные пути улучшения качества подготовки военных специалистов. Это, в частности, приведение в соответствие с потребностями ВСУ количества слушателей заочной формы обучения в Национальном университете обороны Украины, повышение практической направленности подготовки военных специалистов, сохранение размера денежного обеспечения для слушателей дневной формы обучения по последней занимаемой должности, обеспечение использования в высших военных учебных заведениях потенциала наиболее подготовленных офицеров из войск и тому подобное.

Участники заседания коснулись проблем комплектования Вооруженных сил Украины военнослужащими по контракту.