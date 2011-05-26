В Газпроме говорят, что с Украиной ни о чем не договорились

Результаты на переговорах по изменению условий контракта на поставку российского газа в Украину пока не достигнуты.

Об этом УНИАН сообщил официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ.

«Пока результатов нет», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в Киеве прошли переговоры министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО и главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА. Вечером в комментарии УНИАН С.КУПРИЯНОВ сообщил, что переговоры еще не завершены и официальных результатов нет.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать по результатам переговоров согласия России заменить в формуле образования цены на газ стоимость газойля на стоимость угля, С.КУПРИЯНОВ сказал, что Украина сделала такое предложение, однако окончательный результат будет по завершении переговоров.

В свою очередь, пресс-секретарь министра топлива и энергетики Украины Александр КОЛОДИЙ сообщил, что результатов переговоров можно ожидать 25 мая.