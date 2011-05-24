Янукович обещает лично контролировать сохранность Беличанского леса

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает взять под личный контроль вопрос сохранения Беличанского леса возле села Коцюбинское Киевской области.

Как сообщает пресс-служба главы государства, сегодня, во время интервью В.ЯНУКОВИЧА французским журналистам, к Президенту обратилась депутат Коцюбинского поселкового совета, руководитель информационно-аналитического отдела программы «Окна-Новости» телеканала СТБ и журналист Интернет-издания «Украинская правда» Ирина ФЕДОРИВ с просьбой помочь решить вопрос сохранения киевского леса.

Речь идет об угрозе уничтожения важного рекреационного ресурса города Киева – Беличанского леса – на территории более 4 тысяч гектаров.

Как сообщила Президенту И.ФЕДОРИВ, поселковый совет Коцюбинского в 2008 году расширил границы поселка за счет леса 1-й категории вокруг поселка. Появилась угроза деления лесных земель и вырубки самого леса. «Этот лес принадлежит Киеву. 4 тысячи гектаров леса. 700 га уже раздали, «раздерибанили», можно так сказать. Вопрос в том, что Прокуратура принимает некоторые меры, однако они недостаточно эффективны», – отметила она.

«Не мне Вам говорить, Вы понимаете ценность рекреационного ресурса и земли возле Киева, сколько государство недополучило средств, сколько государство в этом случае просто проиграло», – отметила И.ФЕДОРИВ.

«Я Вас как гаранта прошу отреагировать на эту проблему и принять все меры по сохранению национального ресурса. Вы говорили, что ради детей… Я тоже ради детей прошу», – сказала И. ФЕДОРИВ, передавая главе государства документы.

Президент в свою очередь пообещал изучить вопрос, привлекая к работе правоохранителей, и принять все необходимые меры. «Я изучу эту проблему, дам поручение специалистам, в том числе и Генеральной прокуратуре. Мы должны не допустить вырубки этого кусочка леса», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства также отметил, что, если станут известны факты незаконной вырубки леса, виновники обязательно будут наказаны. На что И.ФЕДОРИВ сообщила: на настоящее время лес удалось сохранить. «Не начали? Ну, тогда и не начнут. Мы остановим этот процесс», – заверил Президент И.ФЕДОРИВ.