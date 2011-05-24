Янукович обещает лично контролировать сохранность Беличанского леса
"Вы понимаете ценность земли возле Киева"
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает взять под личный контроль вопрос сохранения Беличанского леса возле села Коцюбинское Киевской области.
Как сообщает пресс-служба главы государства, сегодня, во время интервью В.ЯНУКОВИЧА французским журналистам, к Президенту обратилась депутат Коцюбинского поселкового совета, руководитель информационно-аналитического отдела программы «Окна-Новости» телеканала СТБ и журналист Интернет-издания «Украинская правда» Ирина ФЕДОРИВ с просьбой помочь решить вопрос сохранения киевского леса.
Речь идет об угрозе уничтожения важного рекреационного ресурса города Киева – Беличанского леса – на территории более 4 тысяч гектаров.
Как сообщила Президенту И.ФЕДОРИВ, поселковый совет Коцюбинского в 2008 году расширил границы поселка за счет леса 1-й категории вокруг поселка. Появилась угроза деления лесных земель и вырубки самого леса. «Этот лес принадлежит Киеву. 4 тысячи гектаров леса. 700 га уже раздали, «раздерибанили», можно так сказать. Вопрос в том, что Прокуратура принимает некоторые меры, однако они недостаточно эффективны», – отметила она.
«Не мне Вам говорить, Вы понимаете ценность рекреационного ресурса и земли возле Киева, сколько государство недополучило средств, сколько государство в этом случае просто проиграло», – отметила И.ФЕДОРИВ.
«Я Вас как гаранта прошу отреагировать на эту проблему и принять все меры по сохранению национального ресурса. Вы говорили, что ради детей… Я тоже ради детей прошу», – сказала И. ФЕДОРИВ, передавая главе государства документы.
Президент в свою очередь пообещал изучить вопрос, привлекая к работе правоохранителей, и принять все необходимые меры. «Я изучу эту проблему, дам поручение специалистам, в том числе и Генеральной прокуратуре. Мы должны не допустить вырубки этого кусочка леса», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.
Глава государства также отметил, что, если станут известны факты незаконной вырубки леса, виновники обязательно будут наказаны. На что И.ФЕДОРИВ сообщила: на настоящее время лес удалось сохранить. «Не начали? Ну, тогда и не начнут. Мы остановим этот процесс», – заверил Президент И.ФЕДОРИВ.