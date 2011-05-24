Глава Газпрома едет в Киев - поговорить о ценах на газ

Председатель правления российского ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР намерен сегодня посетить Украину для переговоров с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО об изменении условий контракта на поставку природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.БОЙКО сообщил сегодня журналистам в Полтавской области.

«Сегодня приезд нашего российского партнера является одним из этапов переговорного процесса. Наше немасштабное сотрудничество и то, что нас не устраивают контракты, подписанные бывшим премьер-министром, - это объяснимо. И наши российские партнеры это тоже понимают», - сказал он.

При этом Ю.БОЙКО добавил, что, согласно поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, в ходе переговоров украинская сторона будет добиваться тех цен на газ для Украины, которые позволят в этом году не допустить повышения коммунальных тарифов.

Как сообщалось, Ю.БОЙКО считает, что до сентября Украина и Россия смогут найти компромисс по пересмотру контракта на поставку природного газа в Украину, договорившись о снижении цены.

Ранее Россия заявила о готовности проанализировать формулу цены на природный газ, которая закреплена в контрактах между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром».