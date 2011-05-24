Эксперт: Россия выдавливает украинских нефтепереработчиков с рынка

Выдавливание украинских нефтепереработчиков с рынка является частью стратегии России по подъему своей нефтепереработки и уничтожению украинской.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал аналитик консалтинговой компании UPECO (Киев) Александр СИРЕНКО.

«И мы уже видим первые результаты этой стратегии – половину добываемой в России нефти Россия перерабатывает на своих же НПЗ, снижая экспорт сырья. В результате российские и белорусские НПЗ зарабатывают гораздо больше, чем украинские, и могут позволить себе демпинговать для завоевания рынка», – отметил эксперт.

При этом он добавил, что «то, что происходит сегодня с нашими заводами, а именно рекордное снижение объемов переработки, – это результат того, что у импортеров есть преимущества по сравнению с нашими производителями, которых государству нужно было защитить".

«Каждое государство заботится об отраслях экономики, которые работают в этой стране. О нефтепереработке пять лет никто не беспокоился. В результате импортеры получили более выгодные условия. В результате у нас работают лишь два из шести заводов. Как ни прискорбно, мы просто уничтожили свою переработку», – заявил А.СИРЕНКО.

Эксперт напомнил, что 17 февраля своим определением Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов». Ассоциация требует отмены решения Межведомственной комиссии по международной торговле при Министерстве экономического развития и торговли о начале специального расследования относительно роста импорта нефтепродуктов в Украину.

«Суд должен защитить украинских производителей нефтепродуктов, многотысячные коллективы НПЗ от попытки добиться их остановки и масштабной кампании по их полному уничтожению. В противном случае в государстве начнется полный бардак на нефтерынке – о стабильности можно будет забыть», – добавил А.СИРЕНКО.

Напомним, 24 января т.г. Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о начале специального расследования в отношении увеличения объемов импорта нефтепродуктов в Украину, результатом которого может стать введение пошлин на топливо.