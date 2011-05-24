Половина проданного бензина приходится на марки А-94-98

Реализация бензина в Украине через сеть АЗС, которая насчитывает 7408 единиц, в апреле сократилась на 9,3%, по сравнению с апрелем 2010 года, до 268,9 тыс. тонн, а дизельного топлива увеличилась на 0,9% – до 137,8 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В сообщении отмечается, что в объеме реализованного бензина 50,6% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 44,1% – А-90-93, 5,3% – А-72-80.

В апреле через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов и сжиженного и сжатого газа для автомобилей на общую сумму 5,425 млрд. грн., из которой 3,513 млрд. грн. (64,7%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 1,552 млрд. грн. (28,6%) – от продажи дизельного топлива, 231,6 млн. грн. (4,3%) – от продажи сжиженного газа и 129,1 млн. грн. (2,4%) – от продажи сжатого газа.

На 1 мая 2011 года на АЗС в остатках насчитывалось 122,6 тыс. тонн бензина, 56,4 тыс. тонн дизельного топлива, 6,6 тыс. тонн сжиженного газа и 0,4 тыс. тонн сжатого газа.