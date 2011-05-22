Украинцы с Холмщины и Подляшья требуют статус депортированных

Украинцы, переселенные в 1944-46 годах из Холмщины, Подляшья и других этнических территорий, которые в настоящее время находятся в составе Польши, требуют предоставления им статуса депортированного народа, возмещения морального и материального ущерба, а также решения вопросов о перехоронении жертв политических репрессий на территории Польши и упрощения пересечения границы для этих категорий граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в постановлении всеукраинского собрания общественной организации «Конгресс украинцев Холмщины и Подляшья», состоявшегося в Ровно.

Соответствующее обращение участники всеукраинского собрания адресовали Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ, генеральному секретарю Совета Европы Турбйорну ЯГЛАНДУ и руководителю Харьковской правозащитной организации Евгению ЗАХАРОВУ.

В собрании приняли участие представители ячеек Конгресса с многих областей Украины, представители местной власти и общественности. Перед началом мероприятия состоялась панихида в память жертв политических репрессий и возложение венка к памятнику выходцам из Холмщины и Подляшья, которые погибли во время трагических событий, связанных с их депортацией в Украину.

Как заявил председатель Конгресса Александр БОРОВИК, настало время активной борьбы за права депортированных людей и возмещения им морального и материального ущерба, за возобновление исторической правды и справедливости. А для этого, по его словам, следует создать партию, зарегистрировав ее первичные ячейки не менее, чем в 13 областях Украины.

А.БОРОВИК сообщил, что соответствующая работа уже началась. Ориентировочное название будущей партии – Конгресс депортированных украинцев (КДУ).

Справка УНИАН. Согласно договору между правительством УССР и Польским комитетом национального освобождения, в Украину в 1944-46 годах было депортировано почти 500 тысяч людей украинского происхождения из территории Холмщины, Подляшья, Лемковщины и Надсяння. Переселение сопровождалось насиллям и преступлениями по отношению к этим украинцам со стороны коммунистической власти и польских вооруженных формирований.

В соглашении акция квалифицировалась как добровольная эвакуация населения, а переселенцам на новом месте в Советской Украине обещали компенсацию земли, но не менее, чем 15 гектаров на семью. Однако у людей фактически отобрали в колхозы большинство из того имущества и скота, которое они успели вывезти с собой.

По сведениям архивных документов, украинские переселенцы оставили в Польше 102 тысячи хозяйств, 461 тысяча гектаров пахотной земли, покинули почти 90 тысяч жилищных и 160 тысяч хозяйственных домов, оцененных на сумму 615,8 млн. злотых. Они же оставили засеянными зерновыми культурами 165,7 тыс. гектаров земли и сдали на потребности Красной Армии имущество и продуктов на сумму свыше 17 млн. злотых.