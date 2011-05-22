Присуждены награды Каннского кинофестиваля

"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получил режиссер Терренс Малик, снявший картину "Древо жизни". Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Гран-при кинофестиваля разделили турецкий режиссер Нури Бильге Джейлан за фильм "Однажды в Анатолии" и братья Дарденны, которые представили "Мальчика на велосипеде".

Награду за лучшую режиссуру получил датский режиссер Николас Виндинг Рефн, снявший "Драйв".

Приз за лучшую женскую роль жюри отдало Кирстен Данст, которая сыграла в фильме Ларса фон Триера "Меланхолия". Лучшим актером признан Жан Дюжарден за роль в фильме "Актер".

Приз жюри достался французской картине "Палиция" (Polisse) Майвенн Ле Беско, а лучшим сценаристом признан израильтянин Йоссеф Седар, поставивший фильм "Примечание" по собственному сценарию.

Накануне, напоминает Лента.ру, стало известно, что приз жюри конкурсной программы "Особый взгляд" достался российскому режиссеру Андрею Звягинцеву за фильм "Елена", а лауреатом главной премии Международной федерации кинокритиков стал фильм "Гавр" финского режиссера Аки Каурисмяки. Экуменическую премию кинофестиваля получил фильм "Где бы ты ни был" итальянского режиссера Паоло Соррентино.