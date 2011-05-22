В Днепропетровске состоится детский крестный ход

18:33, 22 мая 2011
Общество
1106 0

Сообщает пресс-служба епархии

В Днепропетровске по инициативе епархии УПЦ (МП) 24 мая состоится детский крестный ход по случаю Дня славянской письменности и культуры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе епархии.

В крестном ходе примут участие более 1 тысячи воспитанников общеобразовательных и воскресных школ, приютов, интернатов и детских домов.

Детский крестный ход пройдет от Свято-Преображенского собора до Монастырского острова, на котором для его участников запланирован праздничный молебень в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия, познавательные игры и викторины с подарками.

В завершение участников крестного хода ожидает экскурсия по Днепру вокруг старинного Монастырского острова.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter