В Днепропетровске состоится детский крестный ход

В Днепропетровске по инициативе епархии УПЦ (МП) 24 мая состоится детский крестный ход по случаю Дня славянской письменности и культуры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе епархии.

В крестном ходе примут участие более 1 тысячи воспитанников общеобразовательных и воскресных школ, приютов, интернатов и детских домов.

Детский крестный ход пройдет от Свято-Преображенского собора до Монастырского острова, на котором для его участников запланирован праздничный молебень в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия, познавательные игры и викторины с подарками.

В завершение участников крестного хода ожидает экскурсия по Днепру вокруг старинного Монастырского острова.