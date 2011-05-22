В Луганске выстроили «Европейский квартал»

В Луганске в День Европы на территории сквера ВЛКСМ был открыт импровизированный «Европейский квартал».

Как передает корреспондент УНИАН, вдоль всей центральной аллеи сквера были расположены выставочные стенды и палатки. Каждую из них представили учебные заведения, национальные культурные общества, общественные организации и благотворительные фонды, европейские проекты и программы.

Все желающие могли узнать больше о европейских странах, попробовать блюда национальных кухонь, поучаствовать в веселых конкурсах и викторинах. Отдельный сектор занимали народные умельцы из сельских территорий, представившие свои оригинальные изделия. Агентство устойчивого развития Луганского региона привлекло к участию в мероприятии своих сельских партнеров.

Главная цель мероприятия – информирование населения о евроинтеграционном курсе страны, формирование спроса на такие ценности как демократия, толерантность, права человека, свобода, гендерное равенство, защита окружающей среды и сохранение культурной самобытности территории.

По словам координатора Луганского центра европейской информации Натальи ДАТЧЕНКО, идея организовать подобную акцию пришла к сети центров европейской информации. Таких центров в Украине 20, и все они параллельно включились в это мероприятие.

«Поскольку Украина взяла евроинтеграционный вектор, нужно говорить больше о Европе, информировать людей о европейской интеграции. На тех сельских территориях, которые были представлены, реализовались проекты по ремонту детских садов и школ при поддержке Евросоюза», - отметила она.