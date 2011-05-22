Генконсул Польши в Харькове отмечает ощутимое оживление

Сотрудничество между Украиной и Польшей в сферах политики, экономики и культуры значительно оживилось. Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сказал Генеральный консул Республики Польша в городе Харькове Ян ГРАНАТ.

Он отметил большое количество контактов между руководством обеих стран и расширение сети консульств в Польше и Украине.

«Наши президенты дважды встречались, министры иностранных дел открыли новые консульства в Крыму, открыли новое здание консульства во Львове. Если такое количество встреч, диалог очень и очень сильный и живой», - отметил Я.ГРАНАТ.

Также, по словам Генконсула, не прекращаются культурные и продолжают развиваться экономические взаимоотношения Украины и Польши. В частности, заметным для польского бизнеса стал выход некоторых украинских предприятий на Варшавскую фондовую биржу.

Я.ГРАНАТ заметил, что с начала года в харьковском консульском округе «карту поляка» получили около 50 человек, еще около 900 «молодых людей» временно выезжали в Польшу.

«В последнее время мы заметили, что наше сотрудничество быстро развивается в разных сферах, и в экономике есть большой интерес. У нас развивается культурный обмен: проводили «Украинскую весну» в Познани, приезжали театры. С начала этого года более 900 молодых людей, студентов, научных сотрудников выезжали в Польшу. Я надеюсь, что до конца года таких будет около двух тысяч. Самое главное, что есть сигналы. Украинские крупные предприятия выходят и польскую биржу. Это подпитывает заинтересованность польского бизнеса», - отметил Я.ГРАНАТ.

По мнению Генконсула, такая плотность контактов будет способствовать укреплению добрососедских отношений между Украиной и Польшей.