В Ивано-Франковске открыли памятник Шевченко как "промежуточный вариант"

Сегодня в день 150-й годовщины перезахоронения Тараса Шевченко, в Ивано-Франковске открыли памятник Кобзарю работы Лео Мола (Леонида Молодожанина), всемирноизвестного канадского скульптора, автора памятников Шевченко в Вашингтоне, Буэнос-Айресе, Санкт-Петербурге.

Как передает корреспондент УНИАН, руководители области и города, а также общественности под звуки духового оркестра прошли колонной с Вечевого майдана к одноименному парку, где установлен памятник Кобзарю. В начале колонны пластуны несли два национальных и флаг Ивано-Франковска. Большинство участников акции были в национальных костюмах и вышиванках.

Городской председатель Виктор АНУШКЕВИЧУС, выступая перед открытием памятника, призвал собравшихся «прекратить политическое флюгерство и быть достойными Шевченко».

«Шевченко – это символ честности, порядочности и последовательности, - отметил мэр. – Он никогда не предавал своих идеалов и взглядов. Он из крепостного стал аристократом».

«Шевченко должен нас всех соединять, а не разъединять», - отметил председатель областного совета Александр СИЧ.

Справка УНИАН. Почти три года тому назад скульптуру привезли из мастерской художника в Германии, и уже факт того, что столько времени он хранился на складах, вызвал недовольство как в Украине, так и в диаспоре. И за 20 лет разговоров о том, что Франковск – чуть ли не единственный областной центр без полноценного памятника Кобзарю, было более чем достаточно.

Памятник работы Лео Мола установили в парке культуры и отдыха им. Т. Шевченко, и это вызвало протест ряда общественных организаций. Но городская власть называет этот вариант «промежуточным» и обещает, что к 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко город будет иметь еще и большой памятник Кобзарю. На обустройство памятника из городского бюджета выделили почти 300 тыс. гривень.