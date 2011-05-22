Завтра в Украине жарко, днем гроза

23 мая в Украине, по прогнозам синоптиков, будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем в западных областях и местами на остальной территории Украины ожидается кратковременный дождь, гроза.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать северо-восточный, 3-8 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью 11-16°, днем 24-29°, в Крыму 20-25°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 12-17°.

В Киеве и области - ночью без осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, во время грозы порывистый. Температура по области ночью 11-16°, днем 24-29°. По г. Киеву температура ночью 14-16°, днем 26-28°.

22 мая температура воды в Черном и Азовском морях 15-20°; в Днепре возле Киева 19°.