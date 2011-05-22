Азаров и Литвин официально прибыли на Тарасову гору
12:22, 22 мая 2011Общество
1197 0
...где "лани широкополі, і Дніпро, і кручі"
Сегодня премьер-министр Николай АЗАРОВ и председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН принимают участие в официальных государственных мероприятиях, посвященных 150-летию со дня перезахоронения Тараса Шевченко.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.
Мероприятия проходят в городе Канев Черкасской области на Тарасовой горе.
***Т.Шевченко умер 10 марта 1861 года в Санкт-Петербурге и на третий день был похоронен на Смоленском кладбище. Вскоре друзья Т.Шевченко добились разрешения российской власти на перезахоронение праха поэта в Украине согласно его Завещанию.
22 мая 1861 года состоялось перезахоронение Т.Шевченко на Чернечей (Тарасовой) горе в Каневе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter