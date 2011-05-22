В Чернигове горел центральный рынок

В г.Чернигов на территории центрального базара ООО „Сервис-центр” возник пожар, в результате которого огнем уничтожены 6 торговых павильонов с бытовыми товарами.

Как сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, пожар ликвидирован пятью отделениями пожарно-спасательной службы МЧС. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

На месте происшествия работала оперативная группа Управления МЧС в Черниговской области.

Всего за сутки в Украине произошло 165 пожаров, на которых погибли шесть человек.