Украина – не член ЕС, но официально отмечает День Европы

В Харькове прошли торжественные мероприятия по случаю Дня Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия Дня Европы, которая состоялась на улице Сумской перед зданием Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Лысенко (ХНАТОБ), приняли участие заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Игорь ШУРМА, заместитель Харьковского городского головы по вопросам развития и обеспечения жизнедеятельности города Игорь ТЕРЕХОВ, Генеральный консул Республики Польша в городе Харькове Ян ГРАНАТ, консул-советник Генерального консульства России в городе Харькове Михаил ОРЕХОВ, вице-консул Генерального консульства Чехии в городе Донецк Владислав ГОРАК, второй секретарь Посольства Израиля в Украине Алекс КЛАЙМАН, а также делегации из Познани, Варшавы, Нюрнберга.

Генеральное консульство Республики Польша в Харькове организовало работу двух информационных палаток: в одной все желающие имели возможность получить печатную информацию о польских городах, о заведениях образования и туристических центрах Польши. Во второй были представлены блюда традиционной польской кухни.

На площади перед ХНАТОБ действовали фотовыставки «Польские пейзажи» и информационный стенд «Легенды чешских замков». Кроме этого, во время празднования Дня Европы впервые был выставлен на всеобщее обозрение Приз Европы, который Харьков получил в прошлом году.

Почетные гости мероприятия поздравили харьковчан с Днем Европы и подтвердили оживление культурных и экономических контактов между Украиной и странам Европейского Союза. Я.ГРАНАТ выразил пожелание Украине как можно скорее стать членом Европейского Союза.

Он подчеркнул, что Украина – единственная европейская страна, которая, не будучи членом Европейского Союза, официально отмечает День Европы.

Торжества продлились праздничным концертом, на котором самодеятельные коллективы исполнили национальные танцы и песни народов Европы.