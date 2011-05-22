Суд обязал турецкого капитана заплатить пограничникам

20 мая Гагаринский районный суд Севастополя принял решение о взыскании с капитана задержанной 5 марта этого года в исключительной (морской) экономической зоне Украины турецкой рыболовецкой шхуны «Топчу» Челиккиряна ДЖЕМИЛЯ затрат, связанных с прекращением правонарушения.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины Константин ПЯСЕЦКИЙ, размер затрат, понесенных Севастопольским отрядом морской охраны в связи с использованием данного корабля, составляет 97 тыс. 686 грн. 42 коп. Согласно предоставленному суду расчету, в эту сумму входят затраты на горюче-смазочные материалы и денежное содержание экипажа корабля морской охраны «Николаев», который задержал шхуну.

В настоящее время шхуна «Топчу» продолжает находиться под охраной пограничников у причала в Камышовой бухте Севастополя. На борту судна остаются три члена экипажа (два гражданина Турции и один гражданин Украины).

Как сообщал УНИАН, корабль морской охраны «Николаев» остановил турецкое браконьерское судно «Топчу» в территориальных водах Украины. Браконьерское судно с экипажем 13 человек, 12 из которых граждане Турции, у одного члена команды паспорт гражданина Украины. На борту «Топчу» были обнаружены сети для лова камбалы-калкана и несколько тонн сухого льда для хранения рыбы.

16 марта Гагаринский районный суд города Севастополя постановил конфисковать «Топчу».