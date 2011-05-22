Дым исландского вулкана поднялся на 20 км

Дым от исландского вулкана Гримсвотн поднялся на высоту 20 км. В администрации аэропортов Исландии (Isavia) сообщили, что некоторые международные рейсы перенаправляются на юг страны.

Ранее исландские метеорологи заявляли, что извержение Гримсвотна не приведет к сокращению авиасообщения в значительной части Европы, как это было при извержении вулкана Эйяфьятлайокудль весной прошлого года, однако полеты в радиусе 222 километров от вулкана уже запрещены, в районе вулкана дуют сильные ветры.

"Мы закрыли (для авиации) район вулкана до тех пор, пока мы не сможем понять, какое влияние на полеты будет оказывать вулканический пепел", - заявила представитель управления гражданской авиации Isavia Хьордис Гудмундсдоттир (Hjordis Gudmundsdottir).

Официальный представитель властей заявил, что вулкан не повлияет на полеты в небе Европы в течение ближайших 24 часов. Извержение может продлиться несколько дней.