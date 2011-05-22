Томенко предлагает решить судьбу Десятинной церкви на референдуме

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что судьбу Десятинной церкви в Киеве должна решать общественность столицы на референдуме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, он сказал: "Ситуация, которая сложилась вокруг Десятинной церкви, свидетельствует, что судьбу остатков самого выдающегося памятника Киевской Руси должны решать не только чиновники КГГА или несколько священников, а должны решать все киевляне".

По словам вице-спикера, сегодня некоторыми чиновниками и политиками вынашивается идея застроить фундамент одного из важнейших памятников украинской истории "пафосной церковью". "Однако это не значит, что такую идею поддерживают специалисты, киевляне и в целом общество", - отметил он.

Н.ТОМЕНКО убежден, что "единственный вариант демократического, справедливого и профессионального решения вопроса - это вынесение вопроса судьбы церкви на городской референдум".