Завершился Всеукраинский туристический форум

В Тернополе завершился двухдневный Всеукраинский туристический форум «Туризм - эффективный фактор развития городов».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, на него были приглашены представители областных центров со всей Украины, а также гости из Грузии и Польши.

В рамках форума состоялась ІІІ Западноукраинская туристическая выставка-фестиваль, во время которой туристические фирмы провели ярмарку путевок, расскажут о самых интересных местах для отдыха в области.

Также в парке им. Шевченко прошел фестиваль «Барвиста кухня», на котором свои фирменные блюда продемонстрировали 15 ресторанов, а повара провели мастер-классы.

Кроме этого, в программе фестиваля значились бои клубов исторической реконструкции, выступления фольклорных коллективов и эстрадных исполнителей Тернопольской области, ярмарка изделий мастеров народных ремесел, конкурсы, во время которых можно выиграть путевки или туристическое снаряжение, катание на катамаранах и катере по Тернопольскому пруду.