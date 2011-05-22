"Теневое зерно" тоннами вывозят из Крыма
Глава Совмина требует навести порядок
Совет министров Крыма выявил около 2,7 тыс. га неучтенных земель, занятых самовольными посевами зерновых культур.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба крымского правительства.
«Земли используются «вчерную» - без оформления договоров аренды, платежей в бюджеты и выплаты заработной платы», - сказано в пресс-релизе.
По словам председателя Совмина Крыма Василия ДЖАРТЫ, из-за этого неизвестно, сколько тысяч тонн зерновых вывозится за пределы Крыма.
«Это вопрос государственной важности, так как сложившаяся ситуация подрывает экономику страны», - сказал он, отметив, что данная ситуация является результатом бездеятельности руководителей районов автономии.
Крымский премьер потребовал от представителей местной власти усилить работу по выявлению незаконных действий с землей.
«Вашим помощником в этом деле должны быть органы прокуратуры, милиции и налоговой инспекции. Все незаконно занятые земли должны быть освобождены», - подчеркнул В.ДЖАРТЫ.