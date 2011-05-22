"Теневое зерно" тоннами вывозят из Крыма

Совет министров Крыма выявил около 2,7 тыс. га неучтенных земель, занятых самовольными посевами зерновых культур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба крымского правительства.

«Земли используются «вчерную» - без оформления договоров аренды, платежей в бюджеты и выплаты заработной платы», - сказано в пресс-релизе.

По словам председателя Совмина Крыма Василия ДЖАРТЫ, из-за этого неизвестно, сколько тысяч тонн зерновых вывозится за пределы Крыма.

«Это вопрос государственной важности, так как сложившаяся ситуация подрывает экономику страны», - сказал он, отметив, что данная ситуация является результатом бездеятельности руководителей районов автономии.

Крымский премьер потребовал от представителей местной власти усилить работу по выявлению незаконных действий с землей.

«Вашим помощником в этом деле должны быть органы прокуратуры, милиции и налоговой инспекции. Все незаконно занятые земли должны быть освобождены», - подчеркнул В.ДЖАРТЫ.