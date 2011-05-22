Чернигов отмечает 20-летие дружбы с Меммингеном

В Чернигове проводятся мероприятия по случаю Дня Европы и 20-летия дружбы с немецким городом-партнером Меммингеном.

Как передает корреспондент УНИАН, в областном центре Черниговщины находится многочисленная делегация из немецкого города (95 человек), в составе которой руководство Меммингена во главе с обербургомистром Иво ХОЛЬЦИНГЕРОМ, предприниматели, педагоги, военный оркестр и крестьянский хор.

В Черниговском городском совете состоялась официальная встреча с городским председателем Александром СОКОЛОВЫМ. В своем выступлении он подчеркнул, что за два десятилетия дружбы Чернигов и Мемминген имеют достижения в образовании, медицине и культуре. В частности, черниговские врачи стажировались в Германии, традиционными стали встречи и обмены творческих коллективов, групп школьников, даже возникли интернациональные браки.

"Отношения, построенные на взаимном уважении, не ограничиваются партнерством городов, а перерастают в настоящую дружбу, укрепленную личными контактами граждан", - отметил руководитель Чернигова.

И.ХОЛЬЦИНГЕР отметил, что дружеские отношения должны развиваться и в дальнейшем, и что верит в будущее сотрудничества.

"Приветствуем желание Украины присоединиться к европейскому сообществу. Мы должны быть друзьями, поскольку что оба государства находятся в Европе", - сказал он.

И.ХОЛЬЦИНГЕР также сообщил, что немецкая делегация передаст черниговской больнице карету скорой помощи, а также обеспечит стажировку для черниговских поваров в ресторанах Меммингена.

На память руководители украинского и немецкого городов обменялись символическими подарками, флагами Черниговеаи Меммингена.

Представители почти всех учебных заведений Чернигова презентовали для гостей традиции, обычаи, национальные наряды европейских стран.

Для зрителей и участников Парада Европы играют военные оркестры из Чернигова и Меммингена. В городском Дворце культуры проходят праздничный концерт и Сиверско-Баварские вечерницы.