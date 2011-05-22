В Луцке празднуют Дни Европы

В Луцке проходят празднования Дней Европы, которые начались конкурсом знаний о европейских странах и ЕС среди школьников - «Европейская олимпиада».

Как передает корреспондент УНИАН, однако основные мероприятия состоялись в Центральном парке культуры и отдыха имени Леси Украинка.

Во время Фестиваля традиций и обычаев стран-членов Европейского Союза «Евровидение» ученики школ Луцка ипсполняли художественные номера, представляя страны ЕС.

«Луцк благодаря вам является европейским. И то, что сегодня у нас проходят Дни Европы, свидетельствует, что лучане являются европейцами и с точки зрения мышления, и с точки зрения культуры, которая дает им возможность гордиться своим городом, своей семьей...», - отметил в своем приветствии участникам фестиваля первый заместитель городского председателя Святослав КРАВЧУК.

Также, во время фестиваля маленькие лучане рисовали «Мой город европейский» на асфальте, а все желающие имели возможность посмотреть фотовыставку под открытым небом «Луцк Европейский».

Кроме того, сегодня, в Луцком замке состоится международный джаз-фестиваль «Музыкальные диалоги - 2011». Он продолжится завтра, но уже в Ровенской области.