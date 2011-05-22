На ІІІ Всемирный форум украинцев съедутся 300 делегатов

19-21 августа в Киеве состоится ІІІ Всемирный форум украинцев.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил заместитель Украинского Всемирного Координационного Совета (УВКС) Михаил РАТУШНЫЙ, выступая на внеочередном VI Съезде украинцев России, который прошел в субботу в Москве.

По его словам, на форуме ожидается присутствие почти 300 делегатов со всех стран мира. Из них 100 человек – представители западной диаспоры (США и Европа), 100 человек – от восточной диаспоры (Россия, страны СНГ и другие), а также 100 – представители Украины.

В соответствии с программой, в первый день работы форума, 19 августа, в помещении Национальной оперы состоится торжественное открытие мероприятия при участии Президента Украины, а также представителей восточной и западной диаспор. По завершению запланирован праздничный концерт.

М.РАТУШНЫЙ сообщил, что 20 и 21 августа в Украинском доме состоится собрание, на котором планируется, в частности, заслушать отчет о работе Украинского всемирного координационного совета, а также обсудить пакет вопросов, которые тревожат членов диаспоры. Среди них такие, например, как трудовая миграция, усиление национально-культурных связей, необходимость выделения квот на образование в Украине для детей украинской диаспоры и многое другое.

«Мы хотим, чтобы состоялась серьезная дискуссия – дискуссия а не критика, между властью и заграничными украинцами», - отметил он.

М.РАТУШНЫЙ напомнил, что наибольшее количество украинцев, по подсчетам, живет именно в России. «Потому наибольшая делегация украинцев от восточной диаспоры будет как раз из России. Мы от Канады и США ожидаем по 10 человек. А для России предлагаем выделить квоту на форум 20 человек», - сказал он и попросил участников съезда предварительно сформировать предложения по персоналиям.

М.РАТУШНЫЙ прибавил, что рассматривается вариант, что количество делегатов от России может быть увеличено даже до 30 человек. Но это будет зависеть от финансирования форума. Он отметил, что распоряжение о его проведении уже подписано, но финансирование на него пока не поступило. Позиция же УВКС заключается в том, что проезд и проживание организаторы должны обязательно взять на себя.