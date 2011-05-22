В Исландии снова началось извержение вулкана

В Исландии началось извержение самого активного вулкана Гримсвотн, сообщает Би-би-си со ссылкой на метеорологическую службу.

В последний раз Гримсвотн извергался в 2004 году. Ученые прогнозировали очередное извержение, однако отмечали, что оно не приведет к проблемам с полетами, как это произошло в апреле 2010 года во время извержения другого вулкана Эйяфьядлайокудль.