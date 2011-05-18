В Украине в этом году в участках милиции умерли 20 человек

В Украине в 2011 году в участках милиции умерли 20 человек, а в 2010 году - 51 человек.

Об этом сообщает "Газета по-українськи" (№69 от 18 мая) со ссылкой на данные Харьковского института социологических исследований и Харьковской правозащитной группы.

Более 780 тысяч украинцев, которых в прошлом году милиционеры задержали, подверглись пыткам.

"Насилие в милиции - системное явление. Но наказания за такие действия несут единицы. В последние годы количество пыток увеличилось, потому что с приходом нового руководства государства отменен механизм общественного контроля над соблюдением прав человека", - сказал юрист Харьковской правозащитной группы Андрей ДИДЕНКО.

Издание также сообщает, что Украина получила три решения Европейского суда по правам человека относительно неэффективного расследования случаев незаконного насилия со стороны милиции. От государства требуют на протяжении года изменить законодательство, чтобы предотвратить злоупотребление правом на арест. Его должны применять лишь к человеку, который представляет опасность для общества, а в Украине в большинстве случаев содержание под стражей применяют несправедливо.

"Избиение в участках милиции превратили в бизнес. Человека задерживают, и силой выбивают из него признание в преступлении, о котором он и понятия не имеет. Составляют протокол, вызывают родных задержанного, и требуют определенную сумму денег. Когда получают средства, протокол рвут и выбрасывают", - добавляет эксперт харьковского Центра стратегической судебной защиты Айгуль МУКАНОВА.