Четверым защитникам киосков на «Лесном» дали по четверо суток

По состоянию на 16.00 четверо из 13 задержанных за столкновение с милицией на Лесном рынке Киева Деснянский районный суд столицы осудил к 4 суткам административного ареста за неповиновение работникам милиции.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, еще двум гражданам вынесено решение об уплате админштрафов в сумме 51 грн. за мелкое хулиганство.

Судебное заседание в отношении других задержанных продолжается.