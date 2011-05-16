Четверым защитникам киосков на «Лесном» дали по четверо суток

17:21, 16 мая 2011
Общество
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За неповиновение работникам милиции

По состоянию на 16.00 четверо из 13 задержанных за столкновение с милицией на Лесном рынке Киева Деснянский районный суд столицы осудил к 4 суткам административного ареста за неповиновение работникам милиции.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, еще двум гражданам вынесено решение об уплате админштрафов в сумме 51 грн. за мелкое хулиганство.

Судебное заседание в отношении других задержанных продолжается.

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