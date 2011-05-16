Литвин пригласил коллег на 150-летие перезахоронения Шевченко

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН уверен, что памятные мероприятия по случаю 150-летия перезахоронения Тараса Шевченко, которые состоятся на территории Украины и России, войдут в летопись общей истории и станут достоянием современности.

Об этом В.ЛИТВИН заявил, выступая в воскресенье в Санкт-Петербурге во время совещания председателей парламентов Межпарламентской Ассамблеи государств-участниц СНГ, сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Как отметил В.ЛИТВИН, с 16 по 23 мая состоится поездка «Последний путь Т.Г.Шевченко» по маршруту Санкт-Петербург - Тверь - Москва - Тула - Орел - Севск - Глухов - Кролевец - Батурин - Нежин - Бровары - Киев - Канев.

Вчера из Киева, по словам В.ЛИТВИНА, прибыл автобус с представителями Украины в следующем составе: трио бандуристок «Красная калина» (г. Львов), потомки Т.Г.Шевченко, участники первой поездки «Последний путь Т.Г.Шевченко» в 1991 году, ученые-шевченковеды, а также народные депутаты и представители Верховной Рады Украины.

«Сегодня в Санкт-Петербурге проходят мероприятия при участии мастеров искусств с Украины и России, ученых и общественности возле памятника Шевченко на площади его имени и в мемориальной мастерской Кобзаря музея Российской академии искусств», - сообщил председатель ВР.

В.ЛИТВИН пригласил руководителей и членов делегаций принять участие в завтрашнем митинге-реквиеме на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, а также в панихиде возле Памятного камня Т.Г.Шевченко, где он был похоронен, и вечере его памяти в Таврическом дворце.

«17 мая делегация с представителями творческой и научной интеллигенции России, Казахстана, Украины посетит места проживания Т.Г.Шевченко в Санкт-Петербурге. С 18 по 21 мая к делегации присоединятся депутаты Государственной Думы и Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Меджилиса Республики Казахстан, депутаты и сотрудники Верховной Рады Украины, представители Межпарламентской Ассамблеи государств-участниц СНГ, а также представители творческой и научной интеллигенции, которые проедут по указанному маршруту, где встретятся с официальными лицами городов, творческой интеллигенцией, общественностью, и положат цветы к памятным местам, где останавливалась траурная процессия с телом Великого Кобзаря», - отмечается в сообщении пресс-службы ВР.

22 мая в Храме Рождества Христова в Киеве, где отпевали тело Т.Г.Шевченко в 1861 году, состоится поминальная служба, по окончанию которой участники выедут в Канев, где состоится митинг-реквием на могиле Т.Г.Шевченко на Тарасовой горе с возложением цветов, и посетят памятные места и музей Великого Кобзаря, сообщил В.ЛИТВИН.

«23 мая на базе Киевского национального университета имени Т.Г. Шевченко состоится научная конференция, посвященная его жизни и творчеству. Ее участники положат цветы к памятнику в парке имени Т.Г.Шевченко, после чего обменяются мнениями о творческом наследии Великого Кобзаря», - отметил председатель ВР.

Он поблагодарил Совет, Секретариат МПА СНГ, парламенты стран СНГ, депутатов России, Казахстана, Украины и других государств-участниц СНГ, губернаторов, мэров и всех участников этой культурной акции международного значения.

«Уверен, что это - практическая демонстрация нашего понимания необходимости сохранения, приумножения наследства тех людей, которые были подвижниками в свое время, и тех людей, которые пробуждали людей и тех, кто по-новому хранит память в такое непростое и беспокойное время», - заявил В.ЛИТВИН.