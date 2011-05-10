В Симферополе задержали россиянина, убившего местного жителя

8 мая в Симферополе сотрудники подразделения милиции особого назначения «Беркут» по горячим следам задержали иностранца, подозреваемого в совершении убийства местного жителя, 1976 года рождения. Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в АРК.

По информации пресс-офицера Симферопольского городского управления милиции Олеси АНУФРИЕВОЙ, задержанному 33 года, он – гражданин России, житель Махачкалы. В крымскую столицу он приехал в гости к девушке. 8 мая пара гуляла по городу, ужинала и выпивала в баре. Поздним вечером молодые люди встретились в центре города с подвыпившей компанией местных жителей.

«Симферопольцы стали оскорблять парня, затронув его национальность, в нем взыграла «горячая южная кровь», он достал нож, который носил при себе и нанес обидчику множественные ножевые ранения в область груди и живота, после – бросился бежать», – рассказала пресс-офицер.

Шокированные очевидцы немедленно сообщили о случившемся в милицию. На место происшествия был немедленно направлен автопатруль с сотрудниками ПМОН «Беркут». Злоумышленник был задержан по горячим следам сотрудниками спецподразделения. Правоохранители доставили подозреваемого в Центральный райотдел милиции Симферополя.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Ведется следствие.