Украинский павильон в Канне в этом году стал национальным

11-21 мая в рамках Каннского кинорынка на Международном Каннскому кинофестивале будет работать Украинский национальный павильон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил руководитель Украинского кинофонда Андрей ХАЛПАХЧИ.

Украинский павильон работает на фестивале уже четыре года, и, по словам А.ХАЛПАХЧИ, в этом году он стал национальным, потому что организован Украинским кинофондом совместно с Государственным агентством кинематографии.

В конкурсной программе кинофеста будет представлена короткометражка режиссера Марины ВРОДЫ «Cross». Лента совместного производства Франции и Украины.

Как сказал А.ХАЛПАХЧИ, в этом году деятельность павильона выходит далеко за рамки сугубо представительской функции, потому что под одной крышей соберутся представители дистрибьюторских и продакшн-компаний, режиссеры, продюсеры. Среди них продюсерская компания «B&H», киноконцерн «Интерфильм», дистрибьюторская компания «Артхаус Траффик», кинохолдинг «Сота синема групп».

На Каннском кинорынке будут презентованы два украинских проекта – киноальманах «Влюбленные в Киев» и лента “ROCK’N’BALL”.

“ROCK’N’BALL” – лента режиссера Дмитрия ПРИХОДЬКО, выпускника Лодзинской школы (Польша). Создатели фильма отмечают, что они не ставили перед собой цель сделать какой-то большой блокбастер, скорее, позитивную историю, ломая стереотипы того, что украинского кино не существует. По словам продюсера ленты Максима ОНОПРИЕНКО, исходя из названия, это кино о музыке и футболе, в то же время немного больше, чем лишь о музыке и футболе. Это кино о детской мечте, о дружбе, взаимной поддержке, понимании, невзирая на то, что герои разных национальностей и говорят на разных языках.

В фильме звучат четыре языка: польский, русский, английский, украинский. Действие происходит в Донецке.

Украинская кинопремьера состоится осенью этого года.

«Влюбленные в Киев» состоит из нескольких новелл, в одной из которых снялись Ада РОГОВЦЕВА, Георгий ХОСТИКОЕВ (сын Анатолия ХОСТИКОЕВА). Фильм снят наподобие лент «Париж, я люблю тебя» и «Нью-Йорк, я люблю тебя». Это лента о любви в мегаполисе глазами молодых украинских режиссеров. Среди эпизодов сборника есть комедия, драма, триллер. В этом проекте звучат два языка: украинский и русский.

Также в Украинском национальном павильоне состоится презентация проектов, объединенных под названием «Новое украинское кино». В частности, это ленты: «Дом с башней» Евы НЕЙМАН, «По вере нашей будет вам»» Никиты РАТНИКОВА, «Обычное дело» Валентина ВАСЯНОВИЧА, «ТойХтоПройшовКризьВогонь» Михаила ИЛЛЬЕНКО, «Вне игры» Наталии КЛИМЕНКО, «Богини» Антона ХОМЯКОВА. Новые проекты от «Сота синема групп» представит Олег КОХАН.

17 мая – день Сергея Параджанова на Каннском международном кинорынке. В его рамках запланирована презентация художественного фильма «Параджанов», который будут представлять режиссеры Серж АВЕДИКЯН и Елена ФЕТИСОВА.

Как сообщил А.ХАЛПАХЧИ, украинская вечеринка в Каннах не будет большой, как это было в предыдущие годы, потому что все финансовые возможности “брошены” на работу павильона.

«Но все-таки водка будет. И поднять рюмку за подписание договора (между Украиной и Францией о совместном кинопроизводстве) будет возможность. В целом, павильон обойдется украинцам в 50 тысяч евро», – добавил А.ХАЛПАХЧИ.