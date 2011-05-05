Минюст открыл доступ к реестру методик судебных экспертиз

Министерство юстиции открыло доступ к Реестру методик проведения судебных экспертиз.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, реестр размещается на сайте Министерства юстиции по адресу rmpse.minjust.gov.ua.

По словам министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, этот реестр является официальной электронной базой данных по аттестованных в Украине и рекомендованных к введению в экспертную практику методик проведения судебных экспертиз.

Эта база данных содержит более 1100 названий экспертиз, которые могут проводиться в Украине.

А.ЛАВРИНОВИЧ объяснил, что информация о рекомендуемых методиках судебных экспертиз необходима не только в работе правоохранительных органов и судов. Эта база данных также полезна также для заинтересованных юридических лиц и рядовых граждан.

Министр отметил, что по заказу рядовых граждан проводится более половины выполняемых судебных экспертиз, в частности, научно-исследовательскими институтами судебных экспертиз Министерства юстиции. При этом более 50 процентов - это экспертизы по уголовным делам - трассологические, технические экспертизы документов, почерковедческие и автороведческие экспертизы.

Среди других видов экспертиз, которые чаще всего заказываются в экспертных учреждениях Минюста, – это автотовароведческие, автотехнические, строительно-технические, экономические, психологические, искусствоведческие, по охране труда, компьютерно-технические, спиртосодержащих смесей, прав на объекты интеллектуальной собственности и другие.

Доступ к Реестру методик проведения судебных экспертиз, сообщил министр юстиции, является бесплатным и открытым круглосуточно. Из Реестра можно также получить выдержку относительно вида и названия экспертизы, экспертного учреждения, которое разработало данную методику, и пр.