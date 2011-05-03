Полторы тысячи пар одновременно станцуют вальс в Севастополе

В Севастополе 1 июля планируется массовое исполнение вальса. Композицию «Севастопольский вальс» на площади Свободы возле Украинского культурно-информационного центра одновременно будут танцевать около 1,5 тысяч пар в сопровождении сводного духового оркестра Военно-морских сил Украины и Черноморского флота Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили на пресс-конференции представители международного фестиваля «Крымский танцевальный трофей» (исполнение будет проходить в рамках этого фестиваля), Украинского культурно-информационного центра (Севастополь) и Союза общественных организаций спортивного танца Украины.

По словам заместителя директора Украинского культурно-информационного центра Геннадия АЛЕКСЕЕВСКОГО, идея самого массового исполнения вальса родилась в прошлом году, в ходе фестиваля «Крымский танцевальный трофей».

Он добавил, что к юбилейному, 10-му фестивалю организаторы решили подготовить проект «самого массового исполнения вальса», в котором примут участие участники фестиваля «Крымский танцевальный трофей», жители Севастополя и гости города. Мероприятие будет фиксировать представитель Книги рекордов Украины.

Член жюри международного фестиваля «Крымский танцевальный трофей-2011» Виктор САВЧЕНКО отметил, что «целью проекта является создание танцевальной визитки города и фестиваля». Девиз проекта - «Танцы объединяют».

Президент общественной организации «Севастопольское отделение Ассоциации спортивного танца Украины» Дмитрий СЕВЕРИН подчеркнул: «Самое главное, что принять участие в проекте сможет любой желающий, независимо от принадлежности к каким-либо федерациям и ассоциациям, от возраста и уровня подготовки».

По его информации, в городах Украины обучение будут проводить аккредитованные клубы, входящие в Союз общественных организаций спортивного танца Украины. На сайте фестиваля и в социальных сетях будут размещены обучающие видео-ролики.